Вашингтон, 7 мая, 2017, 21:31 — ИА Регнум. В США на космодроме успешно приземлился суборбитальный многоразовый самолет-разведчик X-37B Orbital Test Vehicle, который провел на орбите более чем 700 дней. Об этом сообщили ВВС США на странице в соцсети Twitter.

United States Air Force X-37 Orbital Test Vehicle

«X-37B Orbital Test Vehicle 4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился в космическом Центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет-разведчик X-37B, приземлившийся на мысе Канаверал, пробыл в космосе более 700 дней.