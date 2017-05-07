Каракас, 7 мая, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Обещанная венесуэльской оппозицией массовая манифестация женщин в Каракасе состоялась. Однако, на призыв откликнулись не только противницы правительства и президента: сторонницы исполнительной власти тоже не остались в стороне и собрались в поддержку своей ветви власти. Полиции и Национальной гвардии удалось разделить потоки с разными политическими взглядами (благо одевались женщины в традиционные цвета: оппозиционерки — в белое, сторонницы Мадуро — в красное) и не допустить прямого столкновения между ними.

Jamez42 Венесуэльские баррикады

«Белые» собирались направиться к зданию МВД республики, однако власти их опередили — к протестующим вышла заместитель министра внутренних дел правительства Венесуэлы Росаура Навас и попыталась побеседовать с лидерами толпы не с трибуны, а в самой гуще народа. Содержательного разговора не получилось, поскольку слушать чиновницу у протестующих настроя не было и последней под прикрытием нацгвардейцев пришлось ретироваться. Протестующие женщины блокировали одну из главных улиц Каракаса — Франсиско Фахардо — в расчете заставить власти прислать на переговоры кого-то рангом повыше. Правительство же заняло выжидательную позицию, которая и принесла успех: устав от многочасового безделья и ожидания, толпа в итоге разбрелась.

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«Впрочем, цель «женского протеста» была достигнута, — уверен венесуэльский корреспондент испанской El País Альфредо Месса. — Эта манифестация была частью стратегического плана оппозиции, медленно подогревающей градус противостояния и стремящейся действовать по принципу «не мытьем, так катаньем». Чем дольше длится хаос и неорганизованность, тем больше шансов на то, что у одной из сторон не выдержат нервы и она сорвется на жесткие действия».

«Ситуация в Венесуэле вызывает большое беспокойство на континенте. В пятницу советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер принял в Вашингтоне главу парламента Венесуэлы Хулио Борхеса, чтобы обсудить ситуацию в стране, — отмечает испанский журналист. — Макмастер и Борхес договорились о необходимости положить конец кризису «мирно и быстро», как указывается в заявлении Белого дома. Участники переговоров потребовали от правительства Венесуэлы «придерживаться Конституции, освободить политических заключенных, уважать права и целостность Национального собрания и способствовать созыву свободных и демократических выборов». Президент Николас Мадуро на призывы не отреагировал, продолжая реализовывать свой план по проекту создания новой Конституции, не привлекая кэтому процессу нынешний парламент».