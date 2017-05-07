Париж, 7 мая, 2017, 21:09 — ИА Регнум. La Razón публикует «анализ на скорую руку» на тему, кому могла быть выгодной хакерская атака на Макрона и слив информации о наличии у него счета в оффшоре, состоявшийся всего за сутки до голосования.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Предположительно целью атаки являлось создание шумихи вокруг Макрона, которая могла бы заставить какую-то часть избирателей изменить свое мнение и проголосовать в итоге за кандидата от Национального фронта. Волна дискуссий, однако, не поднялась, что позволяет считать, что возможные инициаторы этой атаки — российские властные круги и американские ультраправые», — констатирует корреспондент Педро Пойатос.

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Выстрел, по мнению журналиста, получился холостым — французские СМИ «за сутки до второго тура публиковать данные по делу, уже получившему название в прессе Macronleaks, публиковать не стали, чтобы не создать самим же себе проблемы. Национальная комиссия по контролю над избирательной кампанией (CNCCE) предупредила, что обнародование «слитых» данных в печати будет преследоваться по закону как «распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство личности». Штраф за это начинается от 15 тысяч евро».

Парижская прокуратура открыла предварительное следствие по делу о «публикации ложных новостей с целью отвлечения голосов».

Версия, что странный Wikiслив, 9 гигабайт информации которого не содержат практически никакого компромата на Макрона, был осуществлен, чтобы придать фигуре центриста-кандидата в президенты статус жертвы и тем самым привлечь голоса на его сторону граждан, готовых пожалеть «сирых и убогих», официальными СМИ и прокуратурой не рассматривается.