Париж, 7 мая, 2017, 21:08 — ИА Регнум.

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержит верх в президентских выборах во Франции, согласно прогнозу Kantar Sofres-Onepoint, сообщает Europe1.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По расчетам организации, бывшего министра экономики Макрона ждет победа с 65,5% голосов избирателей.

За его соперницу лидера партии «Национальный фронт» проголосовало 34,5%.

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоялся 7 мая при самой низкой с 1969 года явке избирателей: 65,30% на 17:00 часов по местному времени, по данным МВД страны.

Данные Kantar Sofres-Onepoint соответствуют показателям опросов общественного мнения, проводимым между первым и вторым туром выборов, которые также пророчили победу Макрону при 60% голосов избирателей.