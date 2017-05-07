Петрозаводск, 7 мая, 2017, 21:06 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы в столицу Карелии прибыл Рашид Нургалиев. По его инициативе продолжается благоустройство территории вокруг двух памятников: солдатам и офицерам, погибшим в Афганистане и Чечне. Вместе с единомышленниками замсекретаря Совета безопасности России — автор идеи целого комплекса памятных сооружений в центре Петрозаводска. Уже построены и освящены храм и колокольня Илии Пророка, рядом на вечную стоянку встала боевая машина десанта, воевавшая в Афганистане, разбит парк Мира. Завтра, 8 мая, рядом с ними торжественно откроют новый памятный знак в честь всех карельских воинов, погибших в локальных конфликтах. Таких около 130 человек. Сегодня общественники высадили около нового памятника 12 деревьев, которые Рашид Нургалиев привез из Кабардино-Балкарии. Позже он принял участие в закладке Аллеи памяти. Около здания республиканского Министерства внутренних дел высадили 40 кленов. По словам Рашида Нургалиева, несколько лет служившего в карельской милиции, участвовать в таком празднике накануне 9 мая — приятно вдвойне.

Лобачев Владимир Посадка деревьев

«Здесь очень много было моих коллег, с которыми мы вместе служили в Медвежьегорске, Сегеже, Костомукше. Мне кажется, что эта Аллея памяти — в честь наших старших товарищей, которые своим беззаветным служением Родине, уважением к человеку дали нам возможность жить в нормальных условиях в нашей стране», — отметил Нургалиев.

9 мая в Петрозаводске состоится парад Победы, после которого по центру города пройдет Бессмертный полк.