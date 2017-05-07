Москва, 7 мая, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что оппозиционер Алексей Навальный якобы обращался в администрацию президента РФ за помощью в получении загранпаспорта, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов», — добавил представитель Кремля.

Ранее ряд СМИ сообщил, что оппозиционер Алексей Навальный вместе со своей женой покинули Российскую Федерацию. Очевидцы якобы заметили Навального и его супругу в аэропорту, а затем в самолете, который летит в Барселону (Испания).

Издание «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники также добавило, что оппозиционер Навальный, после нападения с зеленкой практически лишившийся зрения на один глаз, ради загранпаспорта мог обратиться напрямую в администрацию президента РФ.

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