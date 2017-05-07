Москва, 7 мая, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Отдать дань уважения борцам с фашизмом пришли не только россияне и граждане бывших советских республик, но и мексиканцы.

Kremin.ru Бессмертный полк

«У нас традиционно проводится это мероприятие, с каждым годом в нем участвуют все больше людей», — цитирует ТАСС слова председателя координационного совета «Ассоциации российских соотечественников в Мексике — СОРУМЕКС» Сергея Килякова.

По его словам, к настоящему времени организаторы акции получили от соотечественников более 220 фотографий их родственников и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и трудившихся в тылу.

Сергей Киляков отметил, что существующий формат проведения акции объясняется местной спецификой, поскольку для организации шествия, причем с участием большого количества мексиканских граждан, нужно просить специальное разрешение у властей.

«В связи с этим мы решили сделать такую «Стену памяти» в рамках акции «Бессмертный полк», она проводится уже третий год, и начинали мы с шести стендов, а в настоящее время их уже в два раза больше, — добавил Сергей Киляков. — Кроме того, вместе с посольством мы обязательно организуем праздничный концерт».

Акция «Бессмертный полк» в Бейруте началась сразу после молебна в память о погибших воинах у церкви Иоанна Предтечи в квартале Мсайтбе рядом с Посольством РФ.

Десятки российско-ливанских семей приняли в воскресенье, 7 мая, участие в акции соотечественников «Бессмертный полк», приуроченной к 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участники акции с портретами своих прадедов, украшенными георгиевскими ленточками, прошли до здания Российского центра науки и культуры на улице Верден, где был показан спектакль «Я обязательно к тебе вернусь», посвященный женщинам-летчицам.

«Томская инициатива нашла широкий отклик в Ливане. Многих она побудила вспомнить о ветеранах войны и своих родственниках, кто погиб на фронтах, защищая Родину от гитлеровских полчищ», — рассказала координатор акции Светлана Сафа. По ее словам, в акции приняло участие около 250 человек.

«Нас поддерживают активисты из Ливанского союза демократической молодежи, которые очень помогли в организации шествия и обеспечении порядка при прохождении Полка по улицам города», — отметила Светлана Сафа.

По столице Италии прошли сразу два «Бессмертных полка». Акция впервые широко проходит не только в Риме, но и в других городах страны.

Более 200 человек прошли в воскреснье в шествии «Бессмертного полка» по одной из центральных римских площадей Рима — Пьяцца Витторио. Акция организована по инициативе ассоциации «Надежда» при поддержке Союза добровольцев Донбасса и при участии культурных ассоциаций «Абруццо-Россия» и «Русское поле».

Президент «Надежды» Ирина Вихорева рассказала журналистам, что в шествии приняли участие не только российские соотечественники, но и выходцы из бывших советских республик, которые пронесли фотографии родственников, погибших на фронте, или ветеранов войны, сражавшихся с нацистскими захватчиками.

В памятном мероприятии участвовали также воевавшие в Италии с фашистами участники партизанского движения и родственники деятелей движения Сопротивления.

Еще одна акция «Бессмертного полка» состоялась на Народной площади — Пьяцца дель Пополо — по инициативе общественной активистки Ванды Гасперович.

Шествие «Бессмертного полка» прошло и в Неаполе.

Акция памяти прошла возле часовни Преподобного Сергия Радонежского на военном кладбище города Больцано. Концерты, митинги, детские выступления в эти дни проводят многочисленные ассоциации соотечественников по всей Италии, в том числе при поддержке дипломатических представительств РФ.

9 мая по многолетней традиции и по инициативе посольства РФ в Италии состоится возложение цветов к памятнику жертв нацизма на кладбище в городе Палестрина, где в братской могиле последний покой нашли трое красноармейцев — Николай Демьянченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов. Они были убиты под Римом в бою с немецким патрулем 9 марта 1944 года.

Всего в рядах итальянского движения Сопротивления сражались 5 тысяч советских солдат из числа бывших военнопленных, бежавших из нацистских лагерей. Их могилы расположены по всей Италии.