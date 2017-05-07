Париж, 7 мая, 2017, 20:41 — ИА Регнум.

Первые избирательные участки в Метрополии Франции прекратили свою работу, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Голосование, тем не менее, продолжается в крупных городах, таких как Париж, Лион и Марсель, которые проработают до 20 часов.

Напомним, 7 мая во Франции приходит второй тур выборов президента страны. В него вышли лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и глава правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

По результатам экзитполов, в заморских департаментах Франции, где голосование прошло накануне, 6 мая, гонку за кресло главы Елисейского дворца возглавляет гонку Макрон. При этом, как отмечает МВД страны, на 17:00 часов по местному времени явка составила 65,30%.