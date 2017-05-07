Выборы во Франции: Первые избирательные участки закрылись
Париж, 7 мая, 2017, 20:41 — ИА Регнум.
Первые избирательные участки в Метрополии Франции прекратили свою работу, сообщает Le Figaro.
ИА REGNUM
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Голосование, тем не менее, продолжается в крупных городах, таких как Париж, Лион и Марсель, которые проработают до 20 часов.
Напомним, 7 мая во Франции приходит второй тур выборов президента страны. В него вышли лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и глава правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
По результатам экзитполов, в заморских департаментах Франции, где голосование прошло накануне, 6 мая, гонку за кресло главы Елисейского дворца возглавляет гонку Макрон. При этом, как отмечает МВД страны, на 17:00 часов по местному времени явка составила 65,30%.