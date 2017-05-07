Мурманск, 7 мая, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В центре Мурманска легковой автомобиль сбил группу пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом, как передает RT, сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

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«Пятеро пострадали, из них четверо госпитализированы, — говорит она. — Из пятерых пострадавших — один ребёнок. Пока нет информации, есть ли он среди тех, кто отправлен в больницу».

По некоторым данным, водитель автомобиля, который совершил наезд на людей, двигался на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать водителя транспортного средства.

В городе Мурманск объявлен план «Перехват».