Москва, 7 мая, 2017, 20:18 — ИА Регнум. В крупнейших российских социальных сетях есть множество групп и сообществ, которые подробно освещают все, что связано с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Трансляции парадов в социальных сетях также уже стали традиционными. Однако в год 72-летия Победы пользователи смогут не только следить за новостями праздника и наблюдать за парадом, но и получат возможность воспользоваться новыми сервисами, и даже попасть на телевидение.

Историк.рф Орден Красной Звезды

В социальной сети «Одноклассники» в понедельник 8 мая будет запущено новое приложение «9 мая. Яркая память». С помощью нейронных сетей, на которых работает сервис, пользователи смогут сделать цветными архивные черно-белые фотографии. Причем приложение будет работать и после 9 мая.

Покажут пользователям и традиционные прямые эфиры с парада Победы. В этом году в социальной сети можно будет посмотреть парады из 12 городов. Трансляции охватят крупнейшие города России: от Калининграда до Владивостока. В одном приложении «Парад Победы. Прямые трансляции» пользователи смогут наблюдать за тем, как празднуют День Победы жители всей страны.

9 мая — это также праздник военных песен, и пользователи социальной сети смогут присоединиться к нему в формате прямой трансляции. Акция «Одна на всех» позволит всем все желающим спеть знаменитую песню Булата Окуджавы в прямом эфире с помощью стримингового приложения OK Live. Лучшие трансляции с хэштегом #однанавсех попадут в эфир одного из федеральных телеканалов. А непосредственно 9 мая пользователи социальной сети в прямом эфире расскажут о том, как они празднуют День Победы — самые интересные стримы также покажут в телеэфире.

И конечно же, в День Победы пользователи ОК смогут поделиться своими эмоциями с друзьями и родными. 9 мая в социальной сети появится специальный формат публикаций с обложкой, оформленной в честь Дня Победы. С помощью нового формата пользователи смогут рассказать о своих впечатлениях от праздничного Парада и салюта, а также поделиться любимым высказыванием ветеранов войны.

В сети ВКонтакте открыт проект «CпасибоЗаПобеду». Задача проекта — показать, как большая страна отмечает праздник, что День Победы празднует каждый россиянин и в каждом уголке России.

Участником проекта может любой пользователь социальной сети, для этого лишь нужно добавить к своему посту о праздновании Дня Победы соответствующий хештег #СпасибоЗаПобеду.

Это могут быть фотографии парадов и шествия «Бессмертного полка», поздравление ветеранов и праздничные салюты. На карте России в режиме реального времени будет отображаться количество участников акции, а лучшие посты попадут в галерею избранных публикаций проекта.