Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Польское восстание 1863 года, вдохновленное и подготовленное польским дворянством, не получило народной поддержки даже в самой Польше. О том, как развивалась и гасла польская борьба «за вашу и нашу свободу», повествует статья кандидата исторических наук, постоянного автора ИА REGNUM Олега Айрапетова.

Rusargument.ru Коса — оружие крестьянства

Попытка перебросить повстанческую активность в западные губернии российской империи, вызвала встречную волну православного крестьянства, прекрасно помнившего «свободу» под началом польских панов. Крестьяне Малороссии не поддавались пропаганде и, напротив, оказывали отпор мятежникам. Десятки повстанцев были схвачены крестьянами и переданы российским властям.

Разочарование постепенно разлагало ряды польских борцов за дворянскую свободу, неприятие идеи «Великой Польши в границах 1772 года» простым народом делало продолжение борьбы бесперспективным.

Подробности читайте в статье: Польский мятеж 1863 г. и народная война против него

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