Тверь, 7 мая, 2017, 20:17 — ИА Регнум. «Идея о создании хранилища обсуждалась на экспедиции «Калининский фронт» в прошлом году. Сооружение построено, хотим распространить этот опыт в Тверской области и в других регионах, где шли ожесточённые бои», — отметил Игорь Руденя.

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Специализированное модульное хранилище, аналогов которому нет в других регионах, вмещает останки более 1000 человек. Здание находится у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение площадью 150 кв. метров оборудовано стеллажами с металлическими полками и ячейками.

Сооружение установлено на средства областного бюджета к началу экспедиции «Ржев. Калининский фронт» и является большим шагом в развитии поискового движения Тверской области. После окончания полевых работ поисковики продолжают собирать сведения о найденных воинах и искать их потомков.

Одно из открытых имён — Владимир Павлович Васильев. Поисковикам известны дата и место рождения бойца: 1922 год, Пеновский район. По этим данным в настоящее время они ищут его родных.

Инициативу губернатора Игоря Рудени и председателя Российского военно-исторического общества, министра культуры РФ Владимира Мединского о ежегодном проведении экспедиции на территории Верхневолжья поддержал президент России Владимир Путин.

Новшество экспедиции этого года — организация поездок школьников Московской и Тверской области в лагерь в рамках Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы». С экскурсиями «Ржев. Калининский фронт» посетили около 1000 ребят. Для начинающих поисковиков в этом году провели образовательную программу: их обучали технике безопасности, основам поисковой работы и регистрации находок, истории России и другим дисциплинам.

7 мая, в ходе подготовки к торжественной церемонии закрытия экспедиции на мемориальном кладбище в Ржеве был обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. 50-килограммовую авиабомбу оперативно обезвредили, тем самым обеспечив безопасность участников мероприятия.

Сегодня же, в торжественной обстановке захоронили останки более 1000 солдат и офицеров. В том числе, около 200 останков, обнаруженных участниками экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. В память о защитниках Родины отслужили церковную панихиду и объявили минуту молчания.

«Мы отдаём дать памяти нашим героям. На ржевской земле они приняли на себя один из самых тяжёлых ударов фашистской армии. Советские воины проявили несокрушимую силу духа и мужество. Они стояли насмерть, погибали, но не сдавались», — отметил Игорь Руденя на митинге.

В Ржевском районе в следующем году может появиться новый воинский мемориал — его создание обсуждалось сегодня, 7 мая, на совещании по теме увековечения памяти погибших в Ржевской битве, которое провёл Игорь Руденя в центре патриотического воспитания города Ржева.

С инициативой о возведении мемориала выступили государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, чей отец воевал на Калининском фронте, и представители Российского военно-исторического общества. В качестве примера Григорий Рапота привёл комплекс памяти героев и жертв Первой мировой войны в белорусском городе Сморгонь. Участники совещания единодушно поддержали идею.

«Необходимо создать рабочую группу, провести необходимые консультации и выработать концептуальную идею мемориального комплекса», — сказал Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» стартовала в Тверской области 26 апреля, она продлится до 8 мая. Для участия в ней в регион съехались более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.