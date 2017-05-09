Пхеньян, 9 мая, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Обострение ситуации вокруг северокорейских ракетных испытаний имеет дипломатический аспект, заставляющий задуматься об историко-психологической составляющей взаимоотношений Америки и дальневосточных держав. Может быть, «ларчик можно открыть» просто, без ненужного громыхания оружием и взаимных угроз? О такой возможности рассуждает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Северокорейская ракетно-ядерная программа является для товарища Кима не средством эффектного самоубийства регионального масштаба, а следствием желания добиться равноправного диалога на международном уровне. Упорное нежелание США замечать законные амбиции северокорейской дипломатии только затягивает разрешение конфликта, который можно было бы скоро исчерпать, возьми Штаты другой тон.

Президент Трамп уже допускал возможность своих прямых переговоров с Ким Чен Ыном, остается надеяться, что это были не пустые слова. В качестве примера можно привести опыт премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, который в сентябре 2002 года не побоялся отправиться в Пхеньян на встречу с Ким Чен Иром.

Какие выгоды принесла Японии и Северной Корее поездка решительного премьера Коидзуми, читайте в статье: Убрать авианосцы, сесть за стол переговоров

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