Сочи, Краснодарский край, 9 мая, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Деловой характер встречи президентов России и Турции, проходившей в Сочи, подтверждает деловой характер отношений, наличествующих между странами. О том, какие выводы можно сделать из принятых решений и обсуждавшийся вопросов, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Контакты между Президентами Путиным и Эрдоганом носят довольно интенсивный характер, что повышает продуктивность и предсказуемость политической линии договаривающихся в лице своих лидеров стран. К сожалению, резкие рывки Турции то в сторону сближения с Россией и Ираном, то в противоположном направлении, затрудняют отношения, и исключительно деловой характер последней встречи только подчеркнул это обстоятельство.

После того, как турецкое правительство приветствовало американский удар по сирийской авиабазе, стало понятным, что Анкара проводит дипломатическую политику излишней «гибкости». И полагаться на такого союзника в важных вопросах как минимум рискованно. Эйфория начального сотрудничества прошла, наступает время сухой конкретики.

Подробности о перспективах российско-турецких отношений читайте в статье: Россия перестала играть в поддавки с Турцией

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