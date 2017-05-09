Киев, 9 мая, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Одним из основных факторов, оттягивающих момент обрушения Украины в финансовую бездну, является своевременное и бесперебойное получение траншей МВФ. Этот праздник кредитования еще аукнется тем, кому придется платить по счетам. Но те, кто сейчас подписывает обязательства, уверен, что расплачиваться будут другие. Каковы планы МВФ по организации откачки дивидендов с вложенных в Украину средств, что еще необходимо предпринять Киеву для «окончательного оздоровления» экономики страны? Эти вопросы рассматриваются в статье Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Украина

По словам первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвида Липтона, Украине необходимо сделать «следующие три шага». Таковыми с точки зрения МВФ являются пенсионная и земельная реформы, а также приватизация. Причем особый упор сделан именно на земельной реформе, «самые плодородные в Европе почвы» не приносят должной прибыли из-за неправильного владения. Похоже, что «правильные владельцы» уже готовы вступить в права и только дожидаются принятия соответствующего закона.

Остальные два шага не были подробно развернуты в выступлении Липтона, что тоже позволяет сделать определенные выводы. Судя по расставленным приоритетам, ни украинская госсобственность, ни жители Украины не рассматриваются МВФ как перспективный источник возврата долгов. «Отдавать будете территорией», пока что сельхозугодий, как бы намекает Фонд в своих неоднократных заявлениях.

Хотя речь содержала и еще одно существенное напоминание. Это были итоги антикоррупционной деятельности, признанные за прошедшие три года, мягко скажем, неудовлетворительными. А в действительности — отсутствующими, судя по тем 8000 (восьми тысячам) долларов, которые заплатили в качестве штрафов попавшиеся с поличным украинские коррупционеры в постмайданной Украине. Но нет, и не надо, успокаивают представители МВФ. Отдадите землю — заплатите за все.

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