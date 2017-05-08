Киев, 9 мая, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Интересное решение украинской угольной проблемы предложила компания «Сакнахшири», входящая в холдинг «Грузинская индустриальная группа». О том, каким запутанным путем можно продать донецкий антрацит, рассказывает материал Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Суть вопроса с поставкой «грузинского» угля заключается в том, что уголь в Грузии действительно есть. Но нет антрацита, на потребление которого рассчитаны украинские ТЭС. Заявленная цена за 97 долл/тонна позволяет решить эту задачу с высокой степенью вероятности. Если для африканского угля цена составляет 110−115 долл./тонна из-за огромного расстояния, откуда пришлось бы его доставлять, то с российским или донецким антрацитом все обстоит гораздо проще.

Похоже, что предложение компании «Сакнахшири», является первым в отработке схемы «угольного реверса», предполагающей, что если как следует покатать донецкий уголь через границы, то где-нибудь по пути он потеряет свою исходную прописку. Это вполне может случиться, ведь знает же история такие явления, как словенский газ, потребляемый Украиной в реверсном режиме. Вероятно, побывав за границей РФ, российский газ восстанавливает некоторую демократическую составляющую, после чего его смело может употреблять даже самый свободолюбивый галичанин.

Вот и уголь для украинского потребителя собираются готовить по данному рецепту. Посмотрим, как получится состряпать это блюдо. Грузины всегда славились своими кулинарными талантами…

Подробный обзор читайте здесь: Окружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины

Украина в статьях Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM.