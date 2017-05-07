Лондон, 7 мая, 2017, 19:50 — ИА Регнум. 7 мая на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Wonker Флаг футбольного клуба Арсенал

На 54-й минуте швейцарский полузащитник Гранит Джака открыл счет после того, как мяч срикошетил от вратаря в ворота — 1:0. Ассистом отметился Алекс Окслейд-Чемберлен.

Через 3 минуты английский форвард Дэнни Уэлбек удвоил преимущество «канониров», замкнув навес Окслейд-Чемберлена — 2:0.

Статистика матча («Арсенал"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 6/7

Удары в створ 5/3

Владение 49%/51%

Фолы 13/10

На данный момент «канониры» идут на 6-м месте с 63-мя очками. «Манкунианцы» остались на 5-й позиции с 65-ю очками.

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Коселни, Холдинг, Монреаль, Гиббс, Санчес, Рэмзи, Озил, Окслейд-Чемберлен, Джака, Уэлбек.

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Туанзебе, Мата, Мартиаль, Каррик, Эррера, Мхитарян, Руни.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Коселни — 67.

Голы: Джака 54 — 1:0, Уэлбек 57 — 2:0.