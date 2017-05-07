Париж, 7 мая, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Явка избирателей на второй тур выборов во Франции находится на самом низком уровне с 1969 года, сообщает Europe1.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Отмечается, что эти показатели ниже зарегистрированных в ходе прошлых выборов главы Елисейского дворца в 2012 году, когда в голосовании приняли участие 71,96% избирателей.

В свою очередь, по прогнозам организации ELABE, всего на 20 часов по местному времени, когда голосования подойдет к концу, явка составит 80,35% голосов избирателей.

Напомним, 7 мая во Франции приходит последний тур президентских выборов, в котором участвует лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и глава правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Согласно опросам общественного мнения, проведенных в преддверии голосования, фаворитом гонки является Макрон, за которого готовы отдать свои голоса более 60% избирателей. Более того, по данным экзитполов, Макрон лидирует в заморских департаментах Франции, где голосование прошло накануне, 6 мая.