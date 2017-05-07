Москва, 7 мая, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» началось у российского побережья Черного моря. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

«Сегодня (7 мая) мы приступили к практическому этапу реализации проекта «Турецкий поток» — морской укладке газопровода», — заявил он.

Миллер добавил, что турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа уже к концу 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2016 года РФ и Турция подписали межправсоглашение по проекту «Турецкий поток». Проект предполагает строительство по дну Черного моря двух ниток: одной для Турции, второй для ЕС.

Строительство морской части полностью берет на себя российская сторона, сухопутной части — турецкая.