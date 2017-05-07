* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. При нападении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в Ираке никто из военнослужащих коалиции США не пострадал. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Центрального командования Вооруженных сил США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

«Коалиция подтверждает неудачное нападение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу коалиции и пешмерги близ Киркука в Ираке, — заявил представитель командования. — Никто из сил коалиции не пострадал при нападении».

7 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переодетые в форму курдского ополчения пешмерга, атаковали военную базу на севере Ирака, где находились военнослужащие США.

По некоторым данным, двое смертников подорвались на КПП у входа на базу. Оставшиеся трое были ликвидированы курдами.

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