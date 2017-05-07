Мадрид, 7 мая, 2017, 19:07 — ИА Регнум. 7 мая на стадионе «Месталья» был разыгран матч 36-го тура Испанской Преьмер-лиги между командами «Валенсия» и «Осасуна». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «летучих мышей».

valenciacf.com ФК «Валенсия»

На 22-й минуте аргентинский защитник Эсекьель Гарай открыл счет, замкнув прострел Луиша Нани с левого фланга — 1:0.

В конце первого тайма Гарай оформил дубль ударом с близуого расстояния в правый нижний угол после ассиста Симеоне Зазы — 2:0.

На 70-й минуте итальянский форвард Симеоне Заза довел счет до разгромного, замкнув прострел испанца Родриго — 3:0.

Через 5 минут Родриго забил очередной мяч — 4:0.

На 90+2-й минуте испанский хавбэк Мигель Олавиде забил гол престижа после ассиста Алекса Беренгера — 4:1.

Статистика матча («Валенсия"/"Осасуна»)

Удары 16/9

Удары в створ 8/4

Владение 60%/40%

Фолы 14/10

На данный момент «Валенсия» поднялась на 12-ю строчку, набрав 43 очка. «Осасуна» осталась на последней строчке с 19-ю очками.

Составы на матч:

«Валенсия»: Доменек, Мангала, Гайа, Монтойа, Кансело, Гарай, Перес, Парехо, Нани, Солер, Заза.

«Осасуна»: Сиригу, Субирия, Беренгер, Фуэнтес, Вуядинович, Бунюэль, Чаушич, Торрес, Тьенса, Леон, Риера.

Главный арбитр матча: Карлос Гомес.

Предупреждения: Субирия — 47, Гайа — 60, Заза — 64, Фуэнтес — 77, Монтойа — 90+2.

Голы: Гарай 22 — 1:0, Гарай 45 — 2:0, Заза 70 — 3:0, Родриго 75 — 4:0, Олавиде 90+2 — 4:1.