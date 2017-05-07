Пятигорск, Ставропольский край, 7 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Пятигорске прогремел взрыв, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции. Об этом, как передает РЕН ТВ, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

«При взрыве пострадали трое полицейских, в настоящее время устанавливается степень тяжести причиненных им ранений», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов пострадали во время задержания пьяного местного жителя.

«Следственным отделом по г. Пятигорск проводится доследственная проверка, по результатам проведения которой будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.