При взрыве в Пятигорске пострадали трое полицейских
Пятигорск, Ставропольский край, 7 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Пятигорске прогремел взрыв, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции. Об этом, как передает РЕН ТВ, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.
Remigiusz Józefowicz
Проблесковый маячок полиции
«При взрыве пострадали трое полицейских, в настоящее время устанавливается степень тяжести причиненных им ранений», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов пострадали во время задержания пьяного местного жителя.
«Следственным отделом по г. Пятигорск проводится доследственная проверка, по результатам проведения которой будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.
Другие подробности пока неизвестны.