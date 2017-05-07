Рим, 7 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Футболисты «Лацио» на своем поле переиграли «Сампдорию» в матче тридцать пятого тура чемпионата Италии. Встреча, проходившая 7 мая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 7:3.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Чиро Иммобиле (дубль), Бальде Кейта, Уэсли Худт, Фелипе Андерсон, Стефан де Врей и Сенад Лулич. У гостей мячи забили Фабио Квальярелла (дубль) и Кароль Линетти.

После тридцати пяти матчей в чемпионате Италии «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 70 очков. Клуб «Сампдория», набравший 46 баллов, находится на десятой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

«Лацио» (Рим) — «Сампдория» (Генуя) — 7:3 (5:1).

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