Москва, 7 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Проект НАТО, предполагающий вступление Украины в военный блок и использование полуострова Крым для военного окружения России, провалился. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, и включению Крыма в свои планы военного окружения РФ, эти планы провалились, — сказал министр. — Вот из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».

По его словам, НАТО пытается возобновить диалог с РФ, однако Москва готова принимать в нем участие только на «основе равноправия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая 2017 г. канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном обращении заявила, что страны НАТО должны демонстрировать готовность к обороне, однако не прекращать диалог с РФ.

«Я полагаю, что мы должны следовать двустороннему подходу, — сказала канцлер Германии. — С одной стороны, демонстрировать силу, но, с другой, показывать нашу готовность к диалогу».

Читайте также: Меркель: В отношении России Запад будет вести политику «кнута и пряника»