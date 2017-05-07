Москва, 7 мая, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа необходима не для «внешнего эффекта», а для достижения конкретных результатов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Понимаете, — говорит Лавров. — Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: «Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец она состоялась».

По словам министра, Москва и Вашингтон довольно сильно влияют на положение дел в мире, поэтому от встречи лидеров двух стран будут ждать конкретных результатов.

«И чтобы это было так, ее (встречу) нужно хорошо подготовить, — говорит Лавров. — И мы сейчас этим занимаемся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей по встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае пока нет.

«Пока ничего нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

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