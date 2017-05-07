Ереван, 7 мая, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян отправился сегодня, 7 мая, с рабочим визитом в Республику Арцах.

President.nkr.am Бако Саакян встречает Сержа Саргсяна в аэропорту Степанакерта

Как сообщает пресс-служба главы государства, 8−9 мая в Нагорном Карабахе Серж Саргсян примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, 25-ой годовщине создания Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши.

По сообщению пресс-службы главы Нагорного Карабаха Бако Саакяна, 7 мая президент Республики Арцах встретил в аэропорту Степанакерта президента Сержа Саргсяна.

Президент Армении Серж Саргснян, с момента вступления в должность в апреле 2008 года, лишь раз отпраздновал День Победы, создание Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики и освобождение Шуши в Ереване, в 2016 году.

В другие годы Саргсян в основном ездил на праздники в Карабах: в 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 гг. В 2010 и 2015 гг. Саргсян отмечал День Победы в Москве.