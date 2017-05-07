«Ливерпуль» и «Саутгемптон» разделили очки поровну
Лондон, 7 мая, 2017, 17:21 — ИА Регнум. 7 мая на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 36-го тура Английской Футбольной Преьмер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Ливерпуль"/"Саутгемптон»)
Удары 10/1
Удары в створ 7/0
Владение 65%/35%
Фолы 8/4
На данный момент «мерсисайдцы» поднялись на третью строчку, набрав 70 очков. «Свтяые» поднялись на 10-ю позицию с 42-мя очками.
Составы на матч:
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Милнер, Матип, Вейналдум, Лейва, Джан, Коутиньо, Фирмино, Ориги.
«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Ёсида, Бертранд, Стивенс, Дэвис, Тадич, Ромеу, Уорд-Прауз, Буфаль, Габбьядини.
Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.
Предупреждения: Уорд-Прауз — 65, Соареш — 65, Ловрен — 89, Бертранд — 90+4.
Незабитые пенальти: Милнер — 66.