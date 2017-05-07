Лондон, 7 мая, 2017, 17:21 — ИА Регнум. 7 мая на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 36-го тура Английской Футбольной Преьмер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 0:0.

Oddsfan.dk Ничья

Статистика матча («Ливерпуль"/"Саутгемптон»)

Удары 10/1

Удары в створ 7/0

Владение 65%/35%

Фолы 8/4

На данный момент «мерсисайдцы» поднялись на третью строчку, набрав 70 очков. «Свтяые» поднялись на 10-ю позицию с 42-мя очками.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Милнер, Матип, Вейналдум, Лейва, Джан, Коутиньо, Фирмино, Ориги.

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Ёсида, Бертранд, Стивенс, Дэвис, Тадич, Ромеу, Уорд-Прауз, Буфаль, Габбьядини.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Уорд-Прауз — 65, Соареш — 65, Ловрен — 89, Бертранд — 90+4.

Незабитые пенальти: Милнер — 66.