Калининград, 7 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Черняховском городском округе Калининградской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газо-воздушной смеси. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

Mil.ru Пожаротушение

ЧП произошло в воскресенье, 7 мая, на улице Новоселов в населенном пункте Веселовка. По некоторым данным, в результате происшествия пострадали трое детей и один взрослый.

«Взрыв газо-воздушной смеси произошел на первом этаже 12-квартирного кирпичного жилого дома на улице Новоселов в населенном пункте Веселовка, — говорится в сообщении. — Пострадали 4 человека».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.