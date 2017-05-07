Париж, 7 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. По результатам второго тура президентских выборов в заморских департаментах Франции лидирует основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на опросы избирателей при выходе с участков.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Так, в Сен-Пьере и Микелоне Макрон набирает 63,3% голосов, а лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 36,7%. На острове Мартиника основатель движения «Вперед!» заручился поддержкой 77,5%, в то время как его соперница только 22,5%. В Сен-Мартене соотношение составило 67,6% к 32,4%, во Французской Гвиане — 65% к 35%.

Голосование в заморских департаментах Франции прошло накануне, 6 мая. Ранний старт выборов объясняется разницей часовых поясов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента во Франции прошел 23 апреля текущего года. По итогам голосования победу одержали бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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