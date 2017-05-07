Пхеньян, 7 мая, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Гражданин США Ким Хак Сон, являющийся сотрудником Пхеньянского университета науки и технологий, задержан 6 мая в Северной Корее. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Roman Harak Паспортный контроль, КНДР

«Власти КНДР объявили о задержании американского гражданина по обвинению «во враждебных действиях», — говорится в сообщении. — Это уже второй подобный арест за последние 2 недели».

В настоящее время сотрудники северокорейских спецслужб проводят расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года в Пхеньяне был задержан гражданин США корейского происхождения, занимавшийся организацией поставок гуманитарной помощи в страну.

Задержанный — профессор Тони Ким, который в течение месяца работал в Пхеньянском университете науки и технологий и преподавал студентам бухучет.

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