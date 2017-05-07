Калининград, 7 мая, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В г. Гвардейске Калининградской области открыта бронзовая скульптура Василию Тёркину. Работа скульптора Андрея Шевцова (автора, в частности, памятника первым переселенцам в Калининградскую область) стоит у городской библиотеки им. Твардовского.

Gov39.ru На открытие памятника Тёркину прибыл актёр Сергей Никоненко

По словам вице-премьера Калининградской области Александра Торбы (в недавнем прошлом — главы Гвардейского городского округа), при создании скульптуры было решено отойти от «канонического» образа Тёркина, который изображён в книгах. «В итоге скульптор нашёл образ, в котором каждый узнает своего деда, прадеда — участника войны», — сказал Торба.

«Появление новой скульптуры, связанной с советской историей и культурой, особенно важно для всех нас, — сказал на открытии памятника новый глава Гвардейска Максим Коломиец. — У Гвардейска есть серьёзный потенциал. Город в центре области всё больше привлекает туристов из Калининграда, других регионов России, из Европы».

На открытие скульптуры приехал народный артист РСФСР Сергей Никоненко, который почитал отрывки из знаменитой поэмы. Как известно, последнюю главу «Тёркина» фронтовой корреспондент АлександрТвардовский написал 9 мая 1945 года в Тапиау — ныне это город Гвардейск Калининградской области.

«Когда корреспонденты узнали про Победу, то все выскочили из особнячка, где была расквартирована редакция «Красноармейской правды», и начали палить в воздух, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM работница Гвардейской библиотеки им. Твардовского Ирина Алёшина. — Твардовский расстрелял всю обойму, попав в козырёк дома. Следы от пуль до сих пор видны. А потом он запёрся на мансардном этаже, там место только для одного и было, и на одном дыхании написал последнюю главу «От автора».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что памятник Василию Тёркину есть в Смоленске — на родине поэта. Бронзовая композиция — Твардовский с воспетым им солдатом — была открыта накануне пятидесятилетия Великой Победы — в мае 1995 года.