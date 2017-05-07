Москва, 7 мая, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный вместе со своей женой покинули Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Life.

IlyaIsaev Алексей Навальный

Сообщается, что очевидцы заметили Навального и его супругу в аэропорту, а затем в самолете, который летит в Барселону (Испания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный был атакован неизвестным, который облил его зеленкой. В результате нападения Навальный получил химический ожог глаза. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

После этого Навальному, который отбывает условный срок по делу «Кировлеса», был выдан загранпаспорт. Оппозиционер заявил, что может вылететь за границу для лечения глаза.

Однако Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) напомнила Навальному, что он не может покидать Россию из-за условного срока.

Тем не менее погранслужба Навального за границу выпустила.