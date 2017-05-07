Сочи, Краснодарский край, 7 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Сочи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом, как передают «Вести Сочи», сообщили на станции скорой помощи города.

Imbecillsallad Авария

Авария произошла в воскресенье, 7 мая, в Имеретинской низменности при подъезде к Олимпийскому парку.

«Пассажирский автобус съехал с дороги и протаранил клумбу с пальмами, — говорится в сообщении. — 6 человек пострадали. Их доставили в больницу».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые выясняют причины аварии.

Другие подробности пока незвестны.