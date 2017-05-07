Российская хоккейная сборная разгромила команду Италии на чемпионате мира
Кёльн, Германия, 7 мая, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Российская сборная победила команду Италии с разгромным счетом — 10:1.
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Хоккей
Дубли оформили: Сергей Андронов, Владислав Наместников и Артемий Панарин. По одной шайбе забили: Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Плотников и Сергей Мозякин.
У итальянцев единственную шайбу в ворота российской сборной загнал Томмазо Траверса.
Таким образом, по итогам двух матчей российская сборная занимает первую строчку турнирной таблицы группа А, набрав пять очков. Итальянцы идут на шестом месте с одним баллом.
Впереди у российской сборной матч против хозяев чемпионата — немцев. Игра состоится 8 мая в 17:15 мск.