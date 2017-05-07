«Оренбург» минимально обыграл «Краснодар»
Оренбург, 7 мая, 2017, 15:51 — ИА Регнум. На 49-й минуте грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе открыл счет, добив мяч в пустые ворота с близкого расстояния — 1:0.
Статистика матча («Оренбург"/"Краснодар»)
Удары 11/7
Удары в створ 7/3
Владение 47%/53%
Фолы 20/21
На данный момент «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку, набрав 26 очков. «Быки» остались на 4-й позиции с 45-ю очками.
Составы на матч:
«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Андреев, Афонин, Воробьев, Парняков, Георгиев, Григорьев, Драгун, Лобжанидзе.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Жигулев, Каборе, Вандерсон, Клаессон, Смолов.
Главный арбитр матча: Михаил Вилков.
Предупреждения: Смолов — 38, Вандерсон — 39, Парняков — 40, Афонин — 41, Газинский — 51, Руденко — 87.
Голы: Лобжанидзе 49 — 1:0.