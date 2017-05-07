Оренбург, 7 мая, 2017, 15:51 — ИА Регнум. На 49-й минуте грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе открыл счет, добив мяч в пустые ворота с близкого расстояния — 1:0.

Fcorenburg.ru ФК «Оренбург»

Статистика матча («Оренбург"/"Краснодар»)

Удары 11/7

Удары в створ 7/3

Владение 47%/53%

Фолы 20/21

На данный момент «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку, набрав 26 очков. «Быки» остались на 4-й позиции с 45-ю очками.

Составы на матч:

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Андреев, Афонин, Воробьев, Парняков, Георгиев, Григорьев, Драгун, Лобжанидзе.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Жигулев, Каборе, Вандерсон, Клаессон, Смолов.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Смолов — 38, Вандерсон — 39, Парняков — 40, Афонин — 41, Газинский — 51, Руденко — 87.

Голы: Лобжанидзе 49 — 1:0.