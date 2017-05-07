Париж, 7 мая, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы эвакуируют людей с площади перед Лувром в Париже, где кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон планирует праздновать свою гипотетическую победу на выборах. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Associated Press.

(сс) Jean-Christophe BENOIST Лувр, Париж

Сообщается, что эвакуация людей с площади перед Лувром вызвана угрозой безопасности. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Однако позже в предвыборном штабе Макрона заявили, что людей с площади эвакуировали из-за подозрительной сумки. Правоохранительные органы уже проверили сумку — никакой угрозы она не представляет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. За высший пост в Пятой республике сражаются Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Избирательные участки закроются в 19:00 по местному времени (20:00 мск), а в крупных города — в 20:00 (21:00 мск).

Митинг сторонников Макрона на площади перед Лувром начнется в 19:00. Сам кандидат прибудет туда после объявления первых результатов голосования.

Митинг сторонников Марин Ле Пен будет проходить на площади перед Венсенским замком на востоке Парижа.