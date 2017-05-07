Москва, 7 мая, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В Московском регионе 8−9 мая ожидается выпадение до 42 мм осадков. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Росгидромет.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

По данным экспертов Росгидромета, 8 и 9 мая в Москве и области произойдет резкое ухудшение погодных условий. В регионе всего за два дня может выпасть до 42 мм осадков, при том, что месячная норма в мае — это 51 мм осадков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России на протяжении обоих дней сохранится гололедица и шквалистый ветер с порывами до 17−20 м/с. Температура при этом будет аномально низкой для мая — в ночь на понедельник, 8 мая — 1−3 градуса в городе и до 2 градусов мороза по области, днем 8 мая — 4−6 градусов тепла, в ночь на 9 мая — от 2 градусов мороза до нуля, днем 9 мая — от 2 до 4 градусов выше нуля.

Сегодня в Москве прохладно — столбик термометра не поднимется выше 10 градусов. К вечеру возможны осадки в виде дождя, который может перейти в снег.