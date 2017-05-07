Ганновер, Германия, 7 мая, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Сообщается, что операция по подрыву авиабомб начнется сегодня после обеда и завершится к вечеру. Ранее в Ганновере операции такого масштаба не проводились.

Утилизация немецких авиабомб, оставшихся со времён Второй Мировой

Местные власти на момент проведения операции по подрыву авиабомб организовали спортивные и культурные мероприятия, в частности, дети смогут посетить музеи или кино.

Все эвакуированные при необходимости могут получить медицинскую помощь, а при желании получить порцию супа или воспользоваться раскладными кроватями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное мероприятие последний раз проводилось в Германии в конце декабря 2016 года в городе Аугсбурге. Тогда власти эвакуировали 54 тысячи человек, чтобы был произведен безопасный подрыв авиабомб времен Второй мировой войны.