Мурино, Ленинградская область, 7 мая, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В активно застраиваемом поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области сегодня, 7 мая, обрушилась часть здания строящейся школы. В результате обрушения погиб человек. Идет доследственная проверка.

SepNoise Обрушение здания

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, тело мужчины было найдено при разборе завалов в автомобиле, находившемся вблизи здания школы.

«На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливается личность погибшего и иные обстоятельства произошедшего», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Процессуальное решение будет принято по результатам проведённой проверки.

Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов здания в поисках пострадавших.

По данным СМИ, ЧП произошло в здании строящейся школы на Новой улице в жилом комплексе «Новое Мурино».

Как сообщает издание «Мегаполис», по данным главы администрации Муринского поселения Валерия Гаркавого, школу строит петербургская строительная компания ЦДС. «Стройка огорожена, сейчас пытаемся понять, есть ли кто на объекте», — сказал чиновник.