Париж, 7 мая, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Явка избирателей во втором туре президентских выборов во Франции к полудню 7 мая составила 28,23%. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виктория

Самый низкий уровень явки зафиксирован в департаменте Сена-Сен-Дени, расположенном к северу от Парижа — 19%.

В первом туре выборов президента Франции на середину дня явка составила 28,54% зарегистрированных избирателей. Во итогам первого тура, явка составила 77,8%. По сравнению с выборами 2012 года этот показатель ниже на 1,7%.

Эксперты отмечают, что обычно явка во втором туре выборов президента Франции всегда выше чем в первом, и обычно составляет на менее 80%.

Однако выборы 2017 года являются специфичными, так как в первом туре голоса распределились нехарактерным для предыдущих выборов образом. Сразу четыре кандидата получили довольно весомую поддержку избирателей.

Лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон набрал 24,01%, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен — 21,3%, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон — 20,01%, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,58%.

Тем не менее, во второй тур по французскому законодательству проходят только два кандидата. В данном случае — это Макрон и Ле Пен. При этом довольно существенное число французов не поддерживают ни того, ни другого кандидата.