Санкт-Петербург, 7 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в небе над ней 7 мая состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 72-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Ангелы-хранители неба Петербурга

В парадных расчетах по главной площади города прошли военнослужащие различных родов войск, курсанты и слушатели военных училищ и академий, военные музыканты. В таком же строю они пройдут перед горожанами и почетными гостями парада в День Победы, 9 мая.

После пеших колонн в рамках последней парадной тренировки на Дворцовую вышла механизированная колонна. Эту часть парада возглавит легендарный танк Т-34−85. Вслед за ним идут образцы современной военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун-К», модернизированные танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы С-400.

А в небе над Петербургом в завершающей части парада пройдут вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, истребители Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34. Сегодня их уже смогли видеть петербуржцы не только из центра, но и из других районов города.

В военном параде в Санкт-Петербурге 9 мая примут участие более 4 тысяч военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов Западного военного округа.