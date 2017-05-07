Париж, 7 мая, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Кандидаты на пост президента Франции — Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен — проголосовали во втором туре президентских выборов. Об этом сегодня, 7 мая, пишет Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы во Франции

Как и в первом туре, Ле Пен проголосовала на избирательном участке в городке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале. Именно в этом населенном пункте Ле Пен внесена в избирательные списки.

Однако в отличие от первого тура, Ле Пен из соображений безопасности отказалась от того, чтобы пройти пешком до избирательного участка, общаясь с избирателями. Теперь она прибыла на машине в окружении большой охраны.

После голосования Ле Пен пообедала в мэром Энен-Бомона Стивом Бриуа. Сейчас он замещает Ле Пен на посту лидера «Национального фронта», так как после прохождения во второй тур Ле Пен вышла из партии, чтобы «стать кандидатом для всех французов». После обеда с Бриуа Ле Пен отправилась в Париж, где остановилась в особняке «Шале дю Лак» у восточной окраины столицы.

После подведения предварительных итогов голосования Ле Пен выступит на митинге своих сторонников в том же районе Парижа недалеко от Венсенского замка.

Соперник Ле Пен во втором туре выборов, лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон проголосовал на избирательном участке в мэрии курортного города Ле-Туке, который также расположен в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.

На избирательный участок он прибыл вместе со своей супругой Брижит. Макрон долго пожимал руки своим сторонникам, собравшимся перед участком. Как и Ле Пен, его окружало множество охранников.

В Ле-Туке супруге Макрона принадлежит большой трехэтажный особняк, расположенный на одной из главных улиц курорта. Его Брижит Макрон унаследовала от своих родителей — богатых владельцев фирмы по производству шоколада.

После голосования Макрон направился в Париж в свой предвыборный штаб. Там он будет дожидаться результатов голосования. Митинг сторонников Макрона должен состоятся в центре Парижа, на эспланаде дворца Лувр, у знаменитой стеклянной пирамиды.