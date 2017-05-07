Сергей Гришунов. Пресс-служба городской управы Калуги На первый городской фестиваль воинского дефиле пришли ветераны, родители и одноклассники участников торжественной церемонии.

Сергей Гришунов. Пресс-служба городской управы Калуги Под музыку школьники продемонстрировали мастерство парадного строевого шага и приемы владения оружием во время воинских церемоний.

Калуга, 7 мая, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Под музыку школьники продемонстрировали мастерство парадного строевого шага и приемы владения оружием во время воинских церемоний. Наиболее зрелищным стало выступление учащихся школы №23.

К этому важному событию караулы калужских учебных заведений шли не один год. В рамках подготовки к фестивалю ребята активно изучали воинские ритуалы и ежедневно отрабатывали приемы строевой подготовкой.

Сергей Гришунов. Пресс-служба городской управы Калуги Учащиеся калужских школ и колледжа питания и услуг выступили с показательными выступлениями на площади Победы в Калуге.

Организаторами первого городского фестиваля воинского дефиле стали Штаб почетной караульной службы Поста №1при поддержке управления физкультуры, спорта и молодежной политики Калуги, областного совета ветеранов, регионального комитета памяти Маршала Г.К. Жукова и командования одной из войсковых частей калужского гарнизона.

Сергей Гришунов. Пресс-служба городской управы Калуги Учащиеся калужских школ и колледжа питания и услуг выступили с показательными выступлениями на площади Победы в Калуге.

Напомним, в преддверии Дня Победы, 5 мая, в Калуге прошел традиционный смотр-конкурс школьных отрядов почетных караулов, в котором приняли участие десять лучших отрядов. Отряд почетного караула школы №15 стал победителем, получив почетное право нести вахту у Поста №1 на площади Победы 9 мая 2017 года.