Санкт-Петербург, 7 мая, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Ранее ряд СМИ со ссылкой на военные источники сообщил, что парад военных кораблей на Неве, который традиционно устраивается в День Победы 9 мая, может не состоятся, так как запланированные для участия в параде корабли были отправлены на перехват эсминца ВМС США Carney, приблизившегося к границам российских территориальных вод.

Айтен Юран Панорама Санкт-Петербурга

Затем СМИ сообщили, что парад все-таки состоится, но число кораблей будет значительно уменьшено.

Однако руководитель движения поддержки флота капитан Ненашев эту информацию опроверг.

«Подобное сообщение является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника», — сказал глава ДПФ.

Он пояснил, что количество боевых кораблей в морском параде на День Победы будет традиционным — до 10 единиц. Ранее выдвигались инициативы увеличить число боевых кораблей на параде, но они не нашли поддержки у всех инстанций, принимающих решения подобного рода.

Ненашев отметил, что большее количество кораблей в этом году будет продемонстрировано на День ВМФ в июле.