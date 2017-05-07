Москва, 7 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Росгвардия заключила контракт с концерном «Калашников» на сумму 46,5 млн рублей. Данные о сделке появились 4 мая 2017 года на портале государственных закупок.

Vitaly V. Kuzmin Гранатомет ГП-34

Концерн «Калашников», специализирующийся на производстве стрелкового оружия, снабдит Росгвардию вооружениями на сумму 46,5 млн рублей. Контракт должен быть выполнен до 25 декабря 2017 года.

По данным СМИ, речь идет о подствольных гранатометах ГП-34 и пистолетах-пулеметах «Витязь-СН». Первые закуплены в количестве 252 штук, а вторые — 1 тысяча 23 экземпляра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году концерн «Калашников», который входит в государственную корпорацию «Ростех», планирует увеличить число рабочих мест на производстве на 30%.