Калуга, 7 мая, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Порядка на 0,8% увеличились на топливном рынке Калужской области оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Розничные цены пока остались без изменения. Об этом говорится в материалах региональной рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает третье место по бензину автомобильному (35,85 руб./л) и третье — по дизельному топливу (35,65 руб./л).

Между тем, не соответствующим требованиям технического регламента был признан каждый четвертый образец бензина и дизельного топлива, взятый прокуратурой на автозаправках области. Отметим, что только в Калуге ежемесячно продается более 200 млн литров нефтепродуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в РФ продолжают прекращают свой рост. Максимум традиционно зафиксирован в Анадыре, где в марте 2017 года литр АИ-95 предлагали за 56 рублей. Высокие цены на нефтепродукты отмечены в Якутске, Магадане, Южно-Сахалинске, а также в Симферополе и Ставрополе.

Впрочем, относительная стабилизация цен на бензин в стране наблюдалась лишь в августе-сентябре 2016 года.