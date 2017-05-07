Конья, Турция, 7 мая, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В парке развлечений в турецком городе Конья произошла авария на аттракционе «Свободное падение». Об этом сегодня, 7 мая, сообщает агентство Anadolu.

(сс) FERNANDO-GM Аттракцион «Свободное падение»

Механизм аттракциона поднял гондолу с людьми на высоту 25 метров, а затем начал быстро опускать вниз (в этом суть аттракциона). Однако на высоте около двух метров от земли оборвался трос, в результате чего гондола с людьми упала на землю.

Все, кто находились в гондоле, очень сильно об неё ударились.

Точная информация о пострадавших пока не поступала. Понадобилась ли кому-то из пострадавших госпитализация, также не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.