Лондон, 7 мая, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Алишер Усманов занял пятое место в рейтинге богатейших людей Великобритании по версии издания The Sunday Times. Рейтинг богатейших людей Соединенного королевства — The Sunday Times Rich — в который вошли 962 человека, опубликован в электронной версии газеты сегодня, 7 мая.

Kremlin.ru Алишер Усманов

Состояние Усманова оценивается в 11,791 млрд фунтов стерлингов ($15,3 млрд). По данным издания, всего за год состояние Усманова увеличилось на 4,211 млрд фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что в 2016 году Усманов занимал десятое место в рейтинге самых богатых людей в Великобритании.

В нынешнем году возглавили рейтинг The Sunday Times Rich индийские братья Шри и Гопи Индуйя — главы корпорации Hinduja Group. Они занимаются торговлей, ресторанным бизнесом и недвижимостью. Их состояние оценивается в 16,2 млрд фунтов стерлингов.

На втором месте — налоговый резидент Великобритании, выходец из СССР, гражданин США Леонард Блаватник. Его состояние оценивается в 15,982 млрд фунтов стерлингов.

Третье место у братьев Дэвида и Саймона Рубенов, чье состояние оценивается в 14 млрд фунтов стерлингов. Четвертое — у владельца крупнейшей металлургической группы Mittal Steel Лакшми Миттал с семьей 13,229 млрд фунтов стерлингов.

В рейтинг попали и другие выходцы из России, в частности — владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, чье состояние оценивается в 8,053 млрд фунтов стерлингов. Абрамович занял 13-е место.