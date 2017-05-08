Сочи, Краснодарский край, 8 мая, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Прошедший визит Ангелы Меркель в Сочи и встреча с Владимиром Путиным обозначили ряд новых тенденций. С одной стороны — знаковых для России, с другой — тревожных для Порошенко. Подробности обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

Визит Меркель сопровождался осторожными высказываниями обеих сторон. То, что произошло и начинает происходить, не говорится вслух прямым текстом. То, что Запад сдался в отношении России, становится очевидным, если посмотреть на все слагаемые ситуации внимательно. И сам факт этого визита, и то, что он первый за почти два года, и то, что он состоялся на российской территории, создают фон, на котором Меркель оказывается в положении слабого.

Однако что-то заставляет Запад снимать ту блокаду, которую они в отношении России организовали. Это и Брексит — событие, всю тяжесть которого нельзя недооценивать, ‑ и победа Трампа на выборах, и стойкость России по ключевым вопросам. Обстоятельства сильно изменились, и теперь Германии, как лидеру ЕС, предстоит не только брать на себя его самые сложные проблемы (и экономические, и гуманитарные), но и что-то решать с Украиной. А что можно решить с Украиной?

Порошенко изначально не был ставленником Германии, более того, борьбу за место украинского президента немцы Штатам проиграли, когда этот пост занял не Кличко, а Порошенко. Не оставляя надежд на геополитический контроль на этом направлении, Германия вступила в долгую и сложную игру с включением многих факторов — и проиграла. Что было предельно ясно продемонстрировано Трампом, который на встрече с Меркель чисто конкретно дал ей понять: какие бы интересы не преследовали на Украине и Обама, и ЕС, он, Трамп, не при делах. И решать чужие проблемы не намерен. Еще и напомнил о долге в 350 миллиардов.

А что делать отыгранной карте Порошенко? Читайте в статье: Визит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду

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