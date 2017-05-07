Москва, 7 мая, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Зарубежные музыканты из Италии, США, Сербии, Чехии, Шотландии, Уэльса и Новой Зеландии посвящают свои выступления в Москве празднику Великой Победы.

YannaZazu Оркестр

Музыкальные коллективы выступят на многих праздничных площадках РФ, примут участие в Фестивале воинской славы в Тропарево-Никулино и празднике «И помнит мира спасенный…» в парке Сокольники, а также отметят своими выступлениями необычные площадки — Общественную палату РФ, Центр паллиативной медицины, Казачий корпус.

В Москву для праздничных выступлений прибыли известные коллективы: Оркестр Волынок Города и Округа Керколди, Симфонический Медный Оркестр Уэльса, итальянский коллектив «Флагоносцы из Сансеполькро», общественные оркестры из Сербии, США и Германии

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